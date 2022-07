Garry uit ‘Boer zkt Vrouw’ breekt nu ook met Ellen: «Heftige discussies gehad»

Het wil maar niet lukken voor Garry, die op zoek ging naar de liefde in de meest recente editie van ‘Boer zkt Vrouw’. Nadat hij een punt zette achter zijn relatie met Els, is het nu ook over & out tussen hem en Ellen.

Garry zocht en vond in ‘Boer zkt Vrouw’ de liefde bij Els, maar na twee pogingen om hun relatie te doen werken, gaven ze het op. Een tijdje later leerde de 46-jarige geitenboer ene Ellen kennen en begonnen ze een relatie. «Sinds kort is er opnieuw iemand in mijn leven. Ze heet Ellen. Maar het is nog heel, heel pril. We komen erg goed overeen, het klikt echt supergoed. Het was niet de bedoeling om er meteen weer voor te gaan. Ik wilde alles rustig op een rijtje zetten en afwachten. Maar als je dan iemand tegenkomt en het voelt goed, dan kan je dat toch niet tegenhouden», klonk het enkele weken geleden nog in Dag Allemaal.

Afspraken niet nakomen

Het bleek dan toch niet allemaal rozengeur en maneschijn te zijn, want intussen zijn de twee alweer uit elkaar. Garry trok afgelopen weekend een streep onder hun verhaal. «Dit weekend hadden we enkele heftige discussies over bepaalde afspraken die we hadden gemaakt. Ik besliste om onze relatie te beëindigen», vertelt hij aan Showbizz24.

Geen ruimte voor andere mening

De voornaamste reden voor de breuk is het feit dat ze te veel meningsverschillen hadden. «Ik voelde aan dat het tussen ons de laatste dagen iets stroever verliep in onze gesprekken. Ellen is een sterke persoonlijkheid maar in een relatie is het belangrijk dat je alle twee met respect voor elkaar een eigen mening kan hebben en rekening houdt met elkaar. En voor Ellen was alles eerder zwart-wit met weinig ruimte voor een andere mening. Door ‘Boer Zkt. Vrouw’ heb ik opnieuw meer zelfvertrouwen gekregen. Ook uit mijn vorige relaties heb ik de les getrokken om meer voor mezelf op te komen en me niet volledig weg te cijferen voor mijn partner. En dat wil ik in een nieuwe relatie te allen koste vermijden», klinkt het.

Juiste beslissing

Ook al is het jammer dat het niet gelukt is, toch heeft Garry een goed gevoel bij zijn keuze. «We waren elkaar nog aan het leren kennen, maar ik voel dat ik de juiste beslissing heb genomen voor mezelf. En ik blijf geloven dat de juiste liefde nog wel eens op mijn pad zal komen», besluit hij.