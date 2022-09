Game of Thrones-actrice Maisie Williams breekt wanneer ze vertelt over «traumatische» kindertijd (video)

Maisie Williams, die Arya Stark speelde in Game of Thrones, heeft het openlijk gehad over haar traumatische relatie met haar vader. Dat deed ze in de podcast ‘The Diary of A CEO’. Haar kindertijd werd getekend door «pijn, vrees en angst», getuigde ze met tranen in de ogen.

Voor dat ze op haar 12 jaar een van de sterren van Game of Thrones werd, ging Maisie Williams naar school in Somerset, Engeland. Daar werd ze opgevoed door haar moeder, samen met haar broers Ted en James, en haar zus Beth. Al van kleins af aan worstelt de actrice met haar mentale gezondheid. De reden daarvoor, beseft ze nu, was haar vader. Haar moeder kon «ontsnappen» aan haar vader toen Maisie slechts vier maanden oud was. Toch drukte hij een stempel op haar leven.

Juiste vragen

«Ik had een best traumatische relatie met mijn vader», legt ze uit. «Al van kleins af aan had ik moeite met slapen.» Toen ze acht jaar oud was, merkte ze ook zelf dat ze bleef worstelen. «Het had toen echt tot een climax gekomen. Toen ik op school was, moest ik naar de lerarenkamer. Ze vroeg me wat er gebeurd was», ging ze verder.

«Ze vroeg me of ik had ontbeten. Ik zei nee. En dan vroeg ze of ik ’s ochtends meestal ontbeet. Ik zei nee. Ze stelden de juiste vragen», getuigt ze, terwijl ze haar tranen verbijt. «Mijn moeder kwam me toen halen. Het was de eerste keer dat alles zo op tafel lag.»

Eigen schuld

«Ik wou nog steeds vechten toen, en alles ontkennen, en zeggen dat er niets mis was en dat ze gewoon mij weg wilden halen van mijn vader. Ik werd zo geïndoctrineerd», gaat ze emotioneel verder. «Van veel van de traumatische dingen die gebeurden, besefte ik niet dat ze verkeerd waren. Ik keek rond naar andere kinderen en keek naar hoe blij ze waren. Ik vroeg me af: wanneer zal dat voor mij gebeuren? Ik had als kind voortdurend het gevoel dat het onheil naderde. Ik wist niet hoe dat gevoel kon weggaan.»

Zelfs jaren erna blijft haar kindertijd haar achtervolgen. Voor een lange tijd gaf ze zichzelf de schuld van de manier waarop ze behandeld werd als kind. Nu kijk ze daar anders naar: «Het is niet omdat die slechte dingen met mij gebeurden toen ik een kind was, dat het mijn schuld was. Ik dacht dat dat zo was. Dat er iets inherent verkeerd was met mij.»

Acteren

Haar wereld keerde helemaal om wanneer ze de rol van Arya Stark kreeg in Game of Thrones. «Ik herkende haar gevoelens. Ik kreeg toegang tot al die verwarring en pijn in mijn werk, en voel het echt in elke vezel van mijn lijf... Het is allemaal alsof, maar de emotie is echt... het kwam allemaal naar boven.»