Gaat het fout aflopen met dit Vlaamse ‘Temptation’-koppel?: «Ik walg van hem!» (video)

Deze vrijdag begint het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island’. In een nieuwe teaser komen we al te weten dat er heel wat misgaat...

Nog vier keer slapen en ‘Temptation Island’ gaat weer van start. Daarin proberen twee Vlaamse en twee Nederlandse koppels te weerstaan aan de verleiding van de twaalf verleid(st)ers.

In tranen

Voor Delphine (27) en Bert (33) belooft het behoorlijk moeilijk te worden. In een nieuwe teaser zien we hoe Delphine zich kostelijk amuseert met een verleider, maar heeft ze tevens geen enkel goed woord over voor haar Bert. «Degoutante jongen, dat is het» en «Ik walg van hem. IK WALG VAN HEM», zegt ze voor de camera. We horen tevens een man en een vrouw het erg gezellig hebben in de slaapkamer. En op het einde zien we Bert in tranen uitbarsten bij presentator Viktor Verhulst.

Vertrouwen al eerder geschonden

Weten we nu al dat het ‘experiment’ mislukt voor Delphine en Bert? Het zou zomaar eens kunnen, want Bert heeft zijn reputatie ook niet echt mee. Hij is al tien jaar samen met Delphine, maar vier jaar geleden kuste hij met een andere vrouw en verzweeg hij dat voor Delphine...

Play4

‘Temptation Island: Love or Leave’ is vanaf 27 augustus om 20.35u te bekijken op Play5.