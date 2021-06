‘Friends’-acteur vecht tegen kanker: «Ik zit al in een vergevorderd stadium»

Michael Tyler, die vooral bekend is door zijn rol als Gunther in ‘Friends’, strijdt al enkele jaren tegen prostaatkanker. Hij ondergaat momenteel chemotherapie.

Michael Tyler vertolkte jarenlang de rol van Gunther, de barman van Central Perk, het koffiehuis waar de ‘Friends’-acteurs vaak zaten. De 59-jarige acteur deelde maandag in de ‘Today Show’ mee dat hij sinds enkele jaren prostaatkanker heeft en dat de ziekte zich al in een vergevorderd stadium bevindt. «De kanker is uitgezaaid naar mijn botten. Ik vecht er al drie jaar lang tegen. Ik zit nu in stadium 4. Vergevorderde kanker dus. Uiteindelijk, weet je, gaat de kanker me wellicht het leven kosten», vertelde hij.

Gedeeltelijk verlamd Aanvankelijk waren de dokters optimistisch over zijn toestand, maar de kanker muteerde in het begin van de coronacrisis. «Ik miste daardoor een controle, wat niet goed was. De kanker muteerde en verspreidde zich», klinkt het. Uiteindelijk zaaide de kanker uit naar zijn botten en ruggengraat. Daardoor is Tyler nu verlamd in zijn onderlichaam. Hij ondergaat nu chemotherapie.