Foto van Elon Musk in bloot bovenlijf gaat viraal: «Hou je kleren alsjeblieft aan»

Een nieuwe dag, een nieuw item waarmee Elon Musk de media domineert. Na de Twitter-soap en de ophef rond zijn trans dochter, trekt de multimiljardair nu met iets luchtiger nieuws de aandacht. Een paparazzifoto van Musk in bloot bovenlijf is viraal gegaan.

Op het beeld, dat gedeeld werd door het Twitter-account Teslaconomics, lijkt Musk te genieten van een drankje terwijl hij op een jacht vertoeft. Musk draagt niet meer dan een handdoek rond zijn middel, waardoor zijn spierwitte torso te zien is. De volgens sommigen niet erg flatterende foto ging viraal, mede omdat Musk er met een kwinkslag op reageerde. «Haha verdorie, misschien moet ik mijn hemd vaker uittrekken... free the nip (naar de free the nipple-beweging, red.)!!», antwoordde de Tesla-baas op Twitter. «Ik ben ondertussen trouwens al terug in de fabriek», voegt hij er tussen haakjes aan toe.

Hilariteit

Op sociale media werd er lustig gelachen met de foto van Musk en diens reactie daarop. «Doe dat alsjeblieft niet», schrijft iemand over zijn suggestie om zijn kleren vaker uit te trekken. «Kan zijn assistant zijn gsm afpakken aub?», reageert iemand anders.