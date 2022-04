Foto van Astrid Coppens doet volgers vermoeden dat ze opnieuw zwanger is: «Duidelijk te zien»

De 39-jarige mediapersoonlijkheid poseerde onlangs met haar dochtertje Billie-Ray (2,5) voor de camera. Haar volgers vonden de foto’s heel geslaagd, maar sommigen denken dat er meer aan de hand is. «Zeker dat jullie niet met drie zijn?», vraagt iemand.

Beginnend buikje

Daarop kwamen heel wat reacties van mensen die precies hetzelfde dachten. « Inderdaad, ik zag ook dat beginnende buikje bij Astrid», «Ook enkele keren gekeken en ik denk het ook wel», «Ik zag het ook direct», «Op het filmpje zeker duidelijk te zien», en «Ik denk dat nu ook al een tijdje... Natuurlijk moeten we voorzichtig zijn want dit kan gevoelig liggen», klinkt het onder meer in de reacties.

Kinderwens

Begin februari gaf Astrid in Story toe dat zij en haar man Bram een tweede kindje overwegen. «Heel graag, ook voor haar, maar we laten de natuur haar werk doen. Onze kinderwens is sowieso vervuld. Als er geen tweede meer komt, dan zullen we niet ongelukkig zijn. Maar baby’s zijn wel heel schattig, hé. Onlangs kwam Natalia op bezoek met haar zoontje Apollo. Zo’n schattig en lief manneke. En wat een zalig gevoel om zo’n klein boeleke nog eens in mijn armen te houden. Maar momenteel ben ik dus niet zwanger», zei ze toen.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om de foto’s en het filmpje te bekijken.