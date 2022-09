Flo Windey overladen met complimenten op zomerse vakantiefoto: «Mooier wordt het niet vandaag!»

Flo Windey geniet momenteel van een welverdiende vakantie. Ze deelde enkele foto’s ervan op Instagram. «Sexy», klinkt het in de reacties.

‘Club Flo’-presentatrice Flo Windey vertoeft momenteel in het zonnige Kroatië. Daar geniet ze van zon, zee en… bier. De 27-jarige spring-in-’t-veld postte enkele kiekjes waarop ze - weliswaar iets te overduidelijk - in zomeroutfit reclame maakt. «Op een eiland met Desperados om te raven», schrijft ze erbij.

Positieve reacties

Haar volgers reageren stuk voor stuk lovend. «Jawadde bam», «Sexy», «Het doet me deugd jou zo te zien genieten!», «Mooier wordt het niet vandaag», en «Knap», lezen we onder meer in de reacties.