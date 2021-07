Fietsende dj tovert Britse straten om tot feestterrein: "Wat een held!" (video)

Dom Whiting, uit High Wycombe, liet in een interview met The Guardian vallen dat hij gefrustreerd was omdat hij al maanden geen feesten meer mocht organiseren. Hij nam daarom het heft in eigen handen en creëerde een openluchtforum waar mensen kunnen samenkomen en naar muziek luisteren.

Waar hij vorig jaar in september nog grotendeels in zijn eentje rondtoerde, ook omwille van de coronamaatregelen natuurlijk, bracht hij afgelopen week in Birmingham honderden mensen per fiets, step of scooter bij elkaar die hem tijdens de hele rit volgden. Intussen harkte de man bijna vijf miljoen views bij elkaar op YouTube.

Drum & Bass

De deelnemers van Doms fietsfeestjes genieten zichtbaar, glimlachen van oor tot oor en placeren occasioneel een dansje op de trappers wanneer hij de zoveelste Drum & Bass-klepper draait. De commentaren op zijn streams en posts zijn lovend. Intussen heeft hij een trouwe schare volgers, niet enkel online, want tijdens elke rit duiken er meer en meer fans op.

Whiting - die auto's repareert voor de kost - zegt dat hij van plan is om zijn reizende roadshow door het hele land te brengen. "We gaan zeker naar alle steden in Engeland. Het zou geweldig zijn om ook naar het buitenland te gaan, maar laten we zien wat er gebeurt." Steden die hun imago als fietsstad nog wat willen oppoetsen weten wie ze moeten contacteren.