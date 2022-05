Fans kunnen Arno dit weekend in Oostende uitwuiven voor uitstrooiing op zee

De laatste tocht van zanger Arno wordt er eentje op zijn geliefde zeetje. In zijn geboortestad Oostende worden zaterdag 14 mei zijn assen uitgestrooid in de golven. Zijn familie en naasten organiseren voor de fans nog een laatste uitwuifmoment.

De afscheidsceremonie op zee vindt op vraag van de overledene in intieme kring plaats. Maar de fans krijgen toch nog de kans om Arno nu echt een allerlaatste keer te groeten. Aan het Westerstaketsel van Oostende zal de boot met Arno’s urne zaterdag rond 15.15 uur langsvaren op weg naar de open zee. Iedereen die Arno nog wil uitwuiven wordt uitgenodigd om daar op ‘’t Hoofd’ op de Westerstaketsel samen te komen.

Rockheld

Arno Hintjens overleed op zaterdag 23 april 2022 aan de gevolgen van pancreaskanker. De zanger werd 72. Arno werd op 21 mei 1949 in Oostende geboren als Arno Charles Ernest Hintjens. Hij was al van jongs af gepassioneerd door de muziek. Op zijn achttiende verliet hij Oostende om, alleen met zijn gitaar, door Europa en delen van Azië te trekken. Hij verdiende zijn geld met zingen. De doorbraak volgde in 1981 met de groep TC Matic. Na enkele jaren hield de band ermee op en ging Arno solo. Hij groeide gaandeweg uit tot een van de meest gerespecteerde rockartiesten van België.