Fans Harry Styles woedend omdat hij dit deed tijdens concert (video)

Zanger Harry Styles ligt onder vuur omdat hij één van zijn signature moves deed tijdens een optreden van zijn ‘Love On Tour’-concertreeks. “We zitten nog steeds in een pandemie en het is gewoon vies”, reageert een teleurgestelde fan op Twitter.

Tijdens het eerste optreden van zijn tour lokte Harry Styles al meteen heftige reacties uit. En nee, dan hebben we het niet over de fans die in zwijm vielen omdat ze hun grote idool voor het eerst in twee jaar tijd weer live op het podium konden zien. De zanger haalde een trucje naar boven dat niet bij alle fans in goede aarde viel.

De walvis

Wie ooit al bij een concert van Harry Styles was, kan zich de move misschien nog herinneren. De zanger deed tijdens het optreden ‘de walvis’. Dat is een trucje waarbij hij een slok water in de mond neemt en uitspuwt zoals een walvis. Een fan kon het moment tijdens de voorstelling vastleggen.

Hoewel heel wat concertgangers in het stadion enorm enthousiast waren, waren de reacties op sociale media minder mals. “Dit zijn zoveel bacteriën! Stop ermee tijdens deze tour”, smeekt een fan. Hoewel de kans heel erg klein is dat het speeksel tot bij het publiek geraakte, vinden sommigen het toch heel erg ongepast. Ongeloof en woede regeren op Twitter.

Tijdens de tour worden er heel wat coronamaatregelen genomen om de concerten veilig te laten verlopen. Fans moeten een negatieve Covid-test kunnen voorleggen en een mondmasker dragen tijdens het optreden.