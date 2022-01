Famke Louise bevallen van eerste kindje

Famke Louise is op 9 januari bevallen van een zoontje dat luistert naar de naam Nówie Storm Slager. De 23-jarige zangeres van onder meer ‘Vroom’ en ‘Op Me Monnie’ deelde op Instagram enkele foto’s van hun drietjes.

Mooie naam

Haar volgers zijn erg blij voor hen. «Geweldig! Gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon. Lekker genieten met z’n drieën», «Wat een mooie naam», en «Jullie gaan goede ouders zijn», klinkt het onder meer in de reacties.

Dubbele aankondiging

In augustus van vorig jaar maakten Famke en Denzel bekend dat ze een koppel vormen. Een dag later bleek dat ze zelfs al zwanger was van hem.