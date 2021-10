‘Familie’-actrice Caroline Maes gaat scheiden, maar heeft al nieuwe vriend: «Dat is uiteraard pijnlijk»

Caroline Maes kennen we vooral door haar rol als Mieke Van den Bossche in de VTM-serie ‘Familie’. In het echte leven is ze getrouwd met haar man Peter en heeft ze met hem drie kinderen, Arno (21), Arthur (18) en Daan (13). Jammer genoeg komt er nu een einde aan haar huwelijk met Peter.

Gevoelige kwestie

De 45-jarige actrice legt uit dat het allemaal nog pril is. «Dat is uiteraard pijnlijk na een huwelijk van 23 jaar. Het ligt nog heel gevoelig. We zitten nog volop in de fase van alles regelen. Ik besef dat ik ooit weleens mijn verhaal zal moeten vertellen in de pers, maar op dit moment wil ik daar liever niet over uitweiden, uit respect voor mijn drie kinderen en mijn ex-schoonfamilie. Het gaat niet alleen om mij, zij zijn ook betrokken partij», vertelt ze in Dag Allemaal.

Karakterverschillen

Volgens hetzelfde magazine heeft Caroline intussen al een nieuwe vriend, maar daar wil ze voorlopig niets over zeggen. Ook de exacte reden van de scheiding blijft onduidelijk, al gaf ze in een eerder interview in Story wel aan dat het vaak botste tussen haar en Peter. «Over sommige dingen raak je het als koppel nooit eens, daar moet je je bij neerleggen. Beseffen dat jij en je partner twee verschillende karakters zijn die elkaar sterker maken, doet ook veel. Toch heb ik al zeker honderdduizend keer gezegd: ‘En nu ben ik weg!’ Maar kijk, ik heb het nog nooit echt gedaan», klonk het destijds.