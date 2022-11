Is ‘Falling for Christmas’ het begin van de Lindsay Lohanaissance?

Netflix’ uitzinnige kerstromcoms zijn op dit punt een kersttraditie die we niet meer kunnen missen. Dit jaar komt er helaas geen nieuwe ‘The Princess Switch’, de kerstfilm waarin Vanessa Hudgens drie (!) verschillende personages speelt. In plaats daarvan schotelt de streamingdienst ons iets veel beter voor: de comeback van nillies-ster en enfant terrible Lindsay Lohan. En ‘Falling for Christmas’ is nog maar het begin van de Lohanaissance.

Lindsay Lohan is eindelijk terug, na vele turbulente jaren. Lohan was een van de bekendste kindsterretjes aller tijden. Haar carrière begon toen ze amper drie jaar oud was, eerst als model, later als kindacteur. Haar grote doorbraak was tweeledig: eerst toen ze twaalf was met de remake van ‘The Parent Trap’, daarna op haar achttiende met haar rol in de nilliesklassieker ‘Mean Girls’.

Al snel ging het pijlsnel bergaf met de actrice. Media berichtten geregeld over het druggebruik en de agressie van Lohans vader, terwijl Lohan zelf zichtbaar worstelde met anorexia en druggebruik. Veelal samen met haar beste vriendin Nicole Richie werd ze op de voet gevolgd door paparazzi. Lohan wordt gearresteerd voor rijden onder invloed, raakt betrokken in verschillende auto-ongelukken en gaat jarenlang in en uit rehab. Tussendoor timmerde ze nog aan een zangcarrière en acteercarrière, maar vanaf 2010 viel haar carrière zo goed als stil. Hier en daar kreeg ze nog een rolletje, maar nooit nog in grote producties.

2023, De Lohanaissance?

Na langer dan een decennium keert Lindsay Lohan eindelijk terug naar het grote scherm. In 2022 raakte bekend dat ze een contract afgesloten had met Netflix voor twee films, de kerstfilm ‘Falling for Christmas’, die nu te streamen is, en ‘Irish Wish’, een fantasy romcom.

Toch had The Hollywood Reporter het op 3 oktober 2022, ook wel door fans ‘Mean Girls Day’ genoemd, het al over de «Lohanaissance». «Werken met Netflix is geweldig en we praten al over de volgende stappen», vertelde ze aan het Amerikaanse filmblad, «Ik zou graag nog dieper duiken hierna, en een personage spelen die op een zelfontdekkingsreis is.»

Lindsay Lohan wil duidelijk opnieuw inzetten op haar acteercarrière. «Mijn hele leven is acteren. Acteren is een beetje als fietsen voor mij. Het is een deel van mij. Films maken, een personages spelen, het maakt me zo gelukkig om een verhaal te kunnen delen met andere mensen», besloot ze.

Wat schrijft de filmpers?

Net zoals bij de meeste kerstfilms van Netflix is de pers niet onverdeeld gelukkig met ‘Falling for Christmas’. Op rotten tomatoes haalt de film voorlopig 53%. Variety noemt de film «hartverwarmend» en schrijft dat Lohan haar personage ‘Sierra’ een «oprecht gevoel voor humor en kwetsbaarheid geeft.» The Guardian vindt ‘Falling for Christmas’ dan weer net zo «flauw» als andere «low budget kerstromcoms», maar zegt dat Lohans performance hen eraan herinnert dat ze een «zelfverzekerde aanwezigheid is op het scherm.» IndieWire noemt Lohans performance «overtuigend» en «haar beste werk in jaren». «De Lohnaissance is hier, inclusief zelfspot en sleeën fysieke comedy, welkom thuis, Lindsay», besluit IndieWire.