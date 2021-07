Fabrizio Tzinaridis beschrijft zijn ideale vrouw: «Dat miste ik wat bij Lotte»

Vorige week maakt ‘Temptation’-Fabrizio bekend dat hij de nieuwe ‘De Bachelor’ is. Hij beseft dat zijn reputatie op liefdesvlak niet al te best is (zo bedroog hij zijn verloofde Pommeline met een verleidster van ‘Tempation Island VIPS’), maar wil komaf maken met het verleden. «Een geliefde vinden is iets wat tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend is. Zeker niet voor mij. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik me extra moest bewijzen door mijn reputatie en verleden. Ik heb fouten gemaakt die breed werden uitgesmeerd, maar ik ben meer dan die fouten. Ik hoop dat de mensen me leren kennen als de man die ik nu effectief ben», schreef hij al op Instagram. In een interview met Story gaat hij wat dieper in op zijn nieuwe ik.

«Ik leef niet meer op automatische piloot. Na tien jaar ben ik van de ene dag op de andere gestopt met roken en sindsdien heb ik veel meer energie. Dat was nodig, anders kon ik niet alles bolwerken. Ik sta nu ook elke dag op tussen 5 en 7 uur, en ik eet gezonder. Om half tien ‘s avonds kruip ik meestal weer in bed», vertelt hij.

Droomvrouw

Fabrizio zegt dat hij zich geremd voelt in de liefde, in tegenstelling tot de ideeën die mensen over hem hebben. «Veel mensen denken dat ik elke nacht met een andere vrouw de lakens deel, maar ik zelf ben nooit echt een fan geweest van onenightstands. Pas op, ik heb een heel leuke, losbandige periode gehad. Maar nu ben ik een stuk serieuzer. Sinds de breuk met Lotte in oktober is er geen vrouw meer in mijn leven geweest.» Vorig jaar onthulde Fabrizio het indrukwekkende aantal bedpartners dat hij al had gehad.

Over die breuk met Lotte legt de 28-jarige ondernemer uit dat zijn ambitie tussen hen in komen te staan. «Lotte is een fantastische vrouw en we hadden een leuke relatie. Maar ik miste een beetje steun en geloof in mij. Dus heb ik de keuze gemaakt om alleen verder te gaan.» Op de vraag wat hij zoekt in een vrouw antwoordt Fabrizio dan ook met «iemand die heel sterk in haar schoenen staat en mij 1.000 procent steunt in alles wat ik doe.»

Multimiljonair

Fabrizio is sinds kort eigenaar van zijn eigen cosmeticalijn, Divinity Cosmetics, haarproducten voor mannen en vrouwen. Maar rijk wil hij daar niet per se van worden. «Geld is voor mij een bijproduct. Mijn passie voor tatoeages heeft me over de laatste jaren zeker geen windeieren gelegd, nu is ondernemen mijn grote passie. (denkt na) Is het niet iedereen zijn droom om op een dag financieel vrij te zijn? Niet moeten nadenken of je je rekeningen kunt betalen of waar je je boodschappen doet. Daarvoor moet ik geen Lamborghini of grote villa met zwembad hebben. Maar als dat op een dag kan: waarom niet? Veel mensen denken trouwens nu al dat ik multimiljonair ben – wat zeker niet zo is – omdat ik me een mooi huis en dikke BMW kan veroorloven. Maar ik werk er heel hard voor.»