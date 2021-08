Ex-Miss België Celine Van Ouytsel ergert zich aan DEZE vulgaire openingszin: «Al te vaak gehoord»

Celine Van Ouytsel kroonde zich vorig jaar tot knapste vrouw van het land. Sindsdien krijgt ze regelmatig berichten van geïnteresseerde mannen die haar aandacht proberen te trekken.

Insuline

De 24-jarige blondine houdt echter helemaal niet van openingszinnen. Jammer genoeg krijgt ze er nog al te vaak mee te maken, via Instagram bijvoorbeeld. «Zo was er iemand die stuurde: ‘ja, sorry, ik ben naar de dokter geweest en het is vrij ernstig. Ik heb diabetes en ik moet ‘in Celine’ (woordspeling rond insuline; red.) spuiten’», knipoogt ze in ‘Scheire en de Schepping’.

