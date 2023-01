‘Everything Everywhere All At Once’ overheerst Oscarnominaties

De Amerikaanse langspeelfilm ’Everything Everywhere All at Once’ heeft dinsdag elf Oscarnominaties gekregen. Hij leidt daarmee de nominatiedans voor de Duitse oorlogsfilm ’All Quiet on the Western Front’ en de Ierse tragikomedie ’The Banshees of Inisherin’. ’Close’ van Lukas Dhont slaagde erin een nominatie binnen te halen in de categorie beste buitenlandse film.

’Everything Everywhere All at Once’ is moeilijk in een vakje te stoppen: het is een komische sciencefictionfilm met absurdistische trekjes én een dramatisch familieverhaal, geschreven en geregisseerd door Daniel Kwan en Daniel Scheinert. De film vertelt het verhaal van Evelyn Wang (Michelle Yeoh), een Chinees-Amerikaanse vrouw van middelbare leeftijd die probeert haar wassalon en haar huwelijk te redden. Tot daar de normale verhaallijn. Wat volgt is minder doorsnee: tijdens een belastingcontrole, wordt Evelyn plotseling in een multiverse gekatapulteerd.

Close vs. Oorlogsfilm

De film is onder meer genomineerd in de categorie beste film, beste regie, beste actrice (Michelle Yeoh) en twee keer zelfs in de categorie beste actrice in een bijrol (Jamie Lee Curtis en Stephanie Hsu).

De Duitse oorlogsfilm ’All Quiet on the Western Front’ en de Ierse tragikomedie ’The Banshees of Inisherin’ kunnen rekenen op negen nominaties. De biopic ‘Elvis’ zit aan acht. ‘All Quiet on the Western Front’ is trouwens een concurrent van ‘Close’ in de categorie beste buitenlandse film.

De belangrijkste nominaties op een rij:

Best Picture

‘All Quiet on the Western Front’

‘Avatar: The Way of Water’

‘The Banshees of Inisherin’

‘Elvis’

‘Everything Everywhere All at Once’

‘The Fabelmans’

‘Tár’

‘Top Gun: Maverick’

‘Triangle of Sadness’

‘Women Talking’

Beste Regisseur

Martin McDonagh (’The Banshees of Inisherin’)

Daniel Kwan, Daniel Scheinert (’Everything Everywhere All at Once’)

Steven Spielberg (’The Fabelmans’)

Todd Field (’Tár’)

Ruben Östlund (’Triangle of Sadness’)

Beste Acteur

Austin Butler (’Elvis’)

Colin Farrell (’The Banshees of Inisherin’)

Brendan Fraser (’The Whale’)

Paul Mescal (’Aftersun’)

Bill Nighy (’Living’)

Beste Actrice

Cate Blanchett (’Tár’)

Ana de Armas (’Blonde’)

Andrea Riseborough (’To Leslie’)

Michelle Williams (’The Fabelmans’)

Michelle Yeoh (’Everything Everywhere All at Once’)

Beste Internationale Film

‘Close’

’Argentina, 1985’

’All Quiet on the Western Front’

’The Quiet Girl’

’EO’