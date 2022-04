Evelyn uit ‘Boer zkt Vrouw’ heeft leuk nieuws: «We hebben het al over samenwonen gehad»

Het was behoorlijk dramatisch, hoe Barbara (49) het ‘Boer zkt Vrouw’-toneel verliet omdat ze niet kon aanzien hoe boer Garry (46) en Els (44) naar elkaar toe groeiden. Intussen is ook Evelyn vertrokken en konden Garry en Els hun liefde voor elkaar eindelijk bekronen met een kus.

Emotioneel

In TV Familie blikt Evelyn terug op het moment waarop Barbara besloot om zonder afscheid te vertrekken. «Barbara heeft zich laten leiden door hoog oplaaiende emoties. Ik begrijp haar wel. Achteraf heeft ze contact met Garry proberen op te nemen, om in gesprek te gaan. Maar zolang het programma op tv loopt, houdt hij de boot af», vertelt ze.

Ook Evelyn merkte al snel dat er voor haar weinig in zat. «Ik wist vrij snel dat het tussen Garry en mij niet zou werken. Maar ik bleef aanvankelijk open naar hem toe. Je weet tenslotte nooit. Gevoelens kunnen veranderen. Maar ik dacht soms: ‘Amai, waar ben ik aan begonnen? Dit wordt niks’», lacht ze.

Boerenleven

Opgeven zoals Barbara deed ze echter niet. «Daar heb ik even aan gedacht. Maar ik ben écht geïnteresseerd in het boerenleven. Vandaar dat ik nog even ben gebleven. Het zou trouwens nogal drastisch zijn geweest als Barbara en ik samen de boerderij hadden verlaten. Ik wilde echt nog wel blijven. Want die boerderij, da’s iets voor mij. Maar Garry iets minder. (lacht) Sommige vrienden van mij snapten niet waarom ik me had ingeschreven voor zo’n ‘oude’ boer. Al is Garry maar vier jaar ouder dan ik», klinkt het.

Datingsite

De 41-jarige blondine bleef echter niet bij de pakken zitten. Ze zocht en vond de liefde op haar eigen manier. «Vlak na de opnames van ‘Boer zkt Vrouw’ schreef ik me in een impulsieve bui bij een datingsite in. Nadat ik eerst heel wat oneerbare voorstellen had gekregen, stootte ik plots op een deftige man. Hij heet Nick. We hebben snel live afgesproken en het marcheert tussen ons. Er is bij ons allebei een beetje een hoek af, zie je. (lacht) Dat gaat heel goed! We hebben het al over samenwonen gehad. Maar alles op z’n tijd. In ieder geval: ik ben heel gelukkig», besluit ze.