Eva Daeleman deelt eerlijke foto: «Niet te strak of te bloot»

De 31-jarige gewezen radiopresentatrice deelde een foto waarop ze poseert in een body in haar camper. Ze legt daarbij de nadruk op body positivity. «Zeg maar: vrouwelijk met een kantje af. Ik hou niet van roze of van frullen. Liefst heb ik kleding comfi en kwalitatief. Niks te strak of te bloot. Doe mij maar suggestief. En dan nog… Streepjes, jeans, wol, platte schoenen. Een beetje rommelig en gekreukt. Deze foto vond ik wel passen. In onze knusse camper. Schoon ondergoed met daar een kloffie overheen. Als het maar goed zit. En vooral als het maar goed voelt! Shine bright. En laat niemand jou iets anders wijsmaken», schrijft ze erbij.

Complimenten

Haar volgers loven haar openhartigheid en overladen haar met complimenten. «Schoonheid», «Prachtig», «Mooi gezegd», en «Zo is dat», is de algemene teneur.