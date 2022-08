Eva Daeleman deelt eerlijke foto: «Laten we die borsten en billen in allerlei vormen omarmen»

Een kleine twee jaar geleden beviel Eva Daeleman van haar eerste kindje, een meisje dat luistert naar de naam Moon. De 32-jarige voormalige MNM-stem heeft haar dochter 18 maanden lang borstvoeding gegeven en is daar dus onlangs pas mee gestopt.

Normaliseren

Haar lichaam is, zoals bij de meeste vrouwen die een kind hebben gekregen, een beetje veranderd. Maar dat houdt Eva niet tegen om zichzelf te laten zien. « You don’t owe anyone pretty. Doe mij maar nen eindeloze zomer en laten we die borsten, billen, buiken, benen en lijven in allerlei vormen omarmen. ‘t Is ook hier een proces. #normalizenormalbodies #lettheboobiesbreathe», schrijft ze op Instagram naast een foto van zichzelf.

Middelvinger

Haar volgers vinden haar moed bewonderenswaardig en steunen haar. «Geniet van het leven en van je lichaam, Eva. Net zoals alle andere vrouwen ben je perfect zoals je eruitziet! Het is stilaan tijd geworden om alle schaamte overboord te gooien en een dikke middelvinger op te steken naar allen die kritiek hebben op een ander. Iedereen heeft een perfect lichaam in alle vormen, maten en gewichten», «Jij hebt niks om je over te schamen denk ik», en «Wij vinden jou even prachtig en natuurlijk als jezelf. Embrace yourself!», lezen we onder meer in de reacties.