Erika Van Tielen heeft heuglijk nieuws: «Ik ben heel gelukkig»

Erika en Kristof zijn al zo’n drie jaar samen en intussen een maand verloofd. «Een maand geleden heeft Kristof me ten huwelijk gevraagd tijdens een romantisch dinertje op restaurant in Westmalle», aldus Erika aan HLN. «Plots haalde hij een ring boven en ging hij op één knie zitten. Ik viel compleet uit de lucht. Maar uiteraard heb ik meteen ‘ja’ gezegd. Een trouwdatum is er nog niet, maar er is geen haast. Het idee dat we zullen trouwen is belangrijker dan de uitvoering. Maar ik ben heel gelukkig. Met Kristof heb ik echt wel de man van mijn leven gevonden.»

LAT-relatie

De tortelduifjes wonen om praktische redenen niet samen. «We hebben allebei kinderen uit een vorige relatie en die willen natuurlijk het liefst in hun omgeving blijven», verklaart Erika. «Voor mijn twee zonen is dat Zoersel, voor de zoon van Kristof is dat Hoegaarden. Dat is een serieuze afstand. Maar de kids zijn blij dat we gaan trouwen.»

Erika acteerde tot voor kort in Familie, maar haar personage komt na vijf seizoenen niet meer in beeld. Momenteel stort ze zich vooral op presenteren.