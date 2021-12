Erik Van Looy zoekt in 2022 ‘De Allerslimste Mens ter Wereld’

Het volgende en twintigste seizoen van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ wordt opnieuw een bijzondere jubileumeditie. In het Best Off-seizoen laat Erik Van Looy de sterkste kandidaten van de afgelopen seizoenen tegen elkaar strijden voor de eretitel van ‘De Allerslimste Mens ter Wereld’.

De finaleweek van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ is ingezet op Play4 en het enige dat we voorlopig weten is dat de winnaar van het negentiende seizoen alvast niet Alexander Hendrickx wordt. Hij viel gisterenavond af nadat een vraag over Nijntje hem de das omdeed. Intussen strijden nog zeven kandidaten, waaronder Gloria Monserez, Merol, Lisbeth Imbo en Anthony Nti, verder om de titel van de slimste mens.

Allerslimst

Een van hen zal dan misschien ‘De Slimste’ worden, zij worden alvast niet ‘De Allerslimste’. Die titel valt pas in het seizoen van 2022 te bemachtigen. Het is niet de eerste keer dat er een ‘Allerslimste Mens’-editie komt. In 2010-2011 organiseerde presentator Van Looy ook al een Best Off-seizoen, dat toen gewonnen werd door komiek Bert Kruismans.

Het is nog gissen naar wie allemaal zal mogen opdagen in ‘De Allerslimste Mens ter Wereld’. Zo is het mogelijk dat een van de winnaars van vorige seizoenen een telefoontje van Erik Van Looy mogen verwachten: Gilles De Coster, Tom Waes, Gilles Van Bouwel, Tomas Van Den Spiegel, Xavier Taveirne...Maar stiekem hopen we dat ook Astrid Stockman, Amelie Albrecht of Thomas Huyghe opnieuw boven water komen.