Erik Van Looy breekt (opnieuw) met vriendin: «Helaas!»

In oktober van vorig jaar kondigde Erik Van Looy in ‘De Slimste Mens ter Wereld’ aan dat hij zijn relatie met Ingrid Parewijck een nieuwe kans had gegeven. Intussen zijn de twee alweer uit elkaar. In de aflevering van gisteren vroeg hij wat ‘short king’ betekent. Daarmee wordt bedoeld dat de man in een relatie kleiner is dan zijn vriendin. Jurylid Pedro Elias vroeg aan Erik of dat bij hem en Ingrid niet van toepassing was. «Uw vrouw is toch keilang?», vroeg hij. «We zijn niet meer samen. Volgende vraag. Helaas!», reageerde hij daar kort op.

Zoon uit vorige relatie

De 60-jarige quizmaster had eerder al een relatie met Parewijck van 2017 tot 2020. Het is onduidelijk waarom ze toen én nu uit elkaar gingen. Ingrid Parewijck is een 43-jarig topmodel dat jarenlang in New York werkte en ooit zelfs de cover van Vogue sierde. Ze heeft een 13-jarige zoon uit een vorige relatie. Ook Erik heeft een tienerzoon uit zijn relatie met Nadine, met wie hij van 1993 tot 2014 getrouwd was.