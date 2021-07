Emma Bale is samen met zoon van Vlaamse acteur (foto’s)

Zangeres Emma Bale heeft de liefde gevonden. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Haar nieuwe vriend is geen geheel onbekende in het Vlaamse showbizzlandschap.

De 21-jarige Emma Bale werd afgelopen weekend op de avant-première van ‘The Man Who Sold His Skin’ gespot aan de zijde van Jolan De Bouw, de zoon van Koen De Bouw. Vader De Bouw speelt de hoofdrol in de Oscargenomineerde film. De 27-jarige Jolan is fotomodel.

Bale en De Bouw werden samen gespot, al wilden ze niet samen voor de camera poseren. De zangeres reageerde wel met een hartje op Jolans laatste foto Instagram-foto. Ook met Koens andere zoon, Xander, heeft Bale een speciale band. Ze is haar personal trainer, zo zei ze op de rode loper.