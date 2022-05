Emi uit ‘Boer zkt Vrouw’ openhartig: «We wilden allebei kussen op dat moment»

Het is moeilijk om in te schatten wie boer Kim (30) uiteindelijk gaat kiezen, maar het wordt óf Ginny (27) óf Emi (23). Laatstgenoemde zorgde in de meest recente aflevering wel voor een gezellig diner waarbij er heel wat romantiek in de lucht hing. «Kaarsjes aan, stoemp gemaakt van zijn patatjes, worst erbij... Mijn diner deed Kim aan zijn moeders kookkunsten denken. Een mooi compliment. En ja, toen wilden we ‘Lady en de Vagebond’-gewijs die worst opeten...», vertelt ze in TV Familie.

Kans verkeken

Ze stonden op het punt om te kussen. «Ja, dat wilde ik zo graag. We wilden allebei kussen op dat moment. Dat heeft Kim daarna opgebiecht. Maar de kans was helaas verkeken. Omdat ik uit verlegenheid wegkeek... Ik heb daar veel spijt van gehad», klinkt het.

Al zou het niet hun eerste kus geweest zijn. «We hebben op onze eerste date gekust. We kenden elkaar precies al veel langer. Het is voor het eerst in mijn leven dat ik me zo gevoeld heb bij een jongen», glundert ze.

Kieskeurig

Toch wordt Emi niet snel verliefd. «Totaal niet. Ik moet eerst naar iemand toe groeien. Ik ben ook kieskeurig. Maar da’s misschien een goeie eigenschap. Ik wil iets serieus met iemand starten. Niet eindeloos blijven daten of zo», besluit ze.