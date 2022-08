Ella Leyers poseert in corrigerend ondergoed: «Ik ben er zeker van dat alle mannen fan gaan zijn» (foto)

Actrice Ella Leyers heeft een ‘achter de schermen’-foto gedeeld van de nieuwe promofilm van ‘De allerslimste mens ter wereld’. Daarop draagt ze enkel en alleen corrigerend ondergoed. «Moedig!», klinkt het in de reacties.

Op 5 september gaat het twintigste seizoen van ‘De slimste mens ter wereld’ van start. Daar hoorde uiteraard opnieuw een straffe trailer bij, deze keer rond het thema ‘Jezus aan het kruis’. Ook Ella Leyers was één van de gekruisigden en om haar outfit netjes te doen aanpassen, droeg ze corrigerend ondergoed. Hoe dat er precies uitzag, toonde de 33-jarige dochter van Jan Leyers op Instagram. «SKIMS S/S ‘23», knipoogde ze erbij, verwijzend naar de ondergoedlijn van de Amerikaanse realityster Kim Kardashian.

Bewondering

Haar volgers konden haar opvallende look wel smaken. «Moedig! Wie met haar corrigerend ondergoed zo kan shinen, heeft het voor elkaar», «Outfit staat je beeldig», «Ik weet niet wat het is, maar ik ben er nu al zeker van dat alle mannen fan gaan zijn», «Hahaha, Kim Kardashian better watch out», en «Zie ik daar een kamelenteen?», grapt nog iemand.

Het resultaat: