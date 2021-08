Ella Leyers beleefde nare ervaring: «Hij werd boos omdat ik hem niet wilde kussen»

Actrice Ella Leyers praat in een interview over wederzijdse toestemming. Daarin verwijst ze naar een onaangename ervaring die ze meegemaakt heeft. «Iemand probeert mij te kussen terwijl ik daar niet om gevraagd heb en nu is hij ook nog eens pissed op mij!?», klinkt het.

Vanaf 23 augustus kan je via Streamz naar ‘Storm Lara’ kijken, een fictiereeks waarin Ella Leyers een enigmatische radiopresentatrice speelt die tijdens een uitzending een verontrustend telefoontje krijgt. Naar aanleiding van die release deed ze in Humo een dubbelinterview met medespeelster Anemone Valcke.

Foute interpretatie

Op een bepaald moment gaat het over wederzijdse toestemming en vraagt de journalist of Ella ooit al toestemming gevraagd heeft om iemand te kussen. «Nee, maar het is míj wel al gevraagd en dat is inderdaad een heel fijn gevoel. (...) Dat gezegd zijnde blijft het raar, je tong in iemands mond proberen te stoppen. Ik heb in mijn leven al zo vaak van den dieje moeten doen (trekt haar hoofd weg): dacht jij nu écht dat ik jou wilde kussen? Lullig, zeker als die kerel blijft proberen en mijn gebaar blijkbaar niet juist interpreteert. ‘Misschien had ze het niet door: nóg eens!’. Bij mij moet je het niet altijd vooraf vragen, hoor. Zolang het maar duidelijk is dat ik mee ben. Ik heb het ook al meegemaakt dat ik het wél wilde, en dat het niet gebeurde: evenzeer spijtig», vertelt de 32-jarige dochter van Jan Leyers.

Nood aan emancipatie

Anemone Valcke pikt daar verder op in. «Eigenlijk vind ik dat verschrikkelijk. En als vrouw moet je dat zien op te lossen zonder zijn gevoelens te kwetsen, met een schouderklopje en een sorry. Dat is normaal cafégedrag, maar als je zulke situaties systematisch meemaakt vanaf je 13de - elk weekend gebeurt er wel íéts dat je niet wilt - dan doet dat iets met je eigenwaarde. Ik maak élke dag iets mee. Telkens als ik bij de apotheker kom, kijkt die vent naar mijn tieten terwijl ik vraag naar m’n gezichtscrème. (...) Er is nog emancipatie nodig, zeker bij mannen. Jullie moeten méé! Emancipeer samen met ons! Zodat er nooit meer een moment is waarop Ella haar hoofd moet wegdraaien».

«Onze reflex om ongemakkelijkheid te vermijden, is groot», gaat Anemone verder. «Ik voel die nu ook. Ik reageer heftig en mijn natuurlijke reflex is om mezelf in te tomen. Maar dat is bullshit: ik geloof hierin, en ik moet achter mijn mening staan. Ik denk dat het ermee te maken heeft dat je als vrouw geconditioneerd wordt om je emoties te minimaliseren. Ik denk dat ik mij kwetsbaar voel in dit gesprek omdat jij een man bent, en dat ik op zoek ben naar erkenning bij jou. ‘Hóór mij!’ Dat zit erin gebakken. En dan panikeer ik even en reageer ik heel emotioneel», klinkt het.

Boos na kus

Daarop haalt Ella een nare ervaring naar boven. «Ik bedenk me net dat ik al heb meegemaakt dat ik niet wilde kussen en dat die gast daarom boos werd. Iemand probeert mij te kussen terwijl ik daar niet om gevraagd heb en nu is hij ook nog eens pissed op mij?! Híj moet zich excuseren!», zucht ze. Waarop Anemone inpikt. «Dat is die conditionering waarover ik het had: het pleasen wordt er bij ons in geramd», besluit ze.