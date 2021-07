De zusjes Ella (32) en Olga (23) Leyers zijn samen op vakantie in de Algarve, in het zuiden van Portugal. Dat is een populaire toeristische bestemming, dus vonden ze het gepast om enkele fotoclichés boven te halen.

De Algarve in Portugal is tijdelijk een attractie rijker. Naast mooie strandjes, een azuurblauwe zee en geelgoude rotsformaties vind je er nu ook de zusjes Leyers. Zij zetten hun vakantie in de kijker door enkele kiekjes te delen op Instagram. En daarvoor haalden ze de inspiratie bij enkele klassiekers, zoals het romantisch kussende koppel bij het panoramische uitzicht, of het hartjesgebaar - maar dan geheel op hun eigen, eigenwijze wijze.