Elke Clijsters uit ‘De Bachelorette’ onthult welke vraag ze het vaakst te horen krijgt

Elke Clijsters vond de liefde bij Ivan in ‘De Bachelorette’, maar die was van heel korte duur. De 36-jarige zus van Kim Clijsters is dus opnieuw vrijgezel, en dat klinkt als muziek in de oren van geïnteresseerde mannen.

Tijdens een vragenuurtje op Instagram vroeg iemand welke vraag ze het vaakst krijgt. Blijkbaar is dat: ‘Wil je met mij op date gaan?’. En een enkeling vraagt haar zelfs al ten huwelijk.

Geen relatie voor de fun

Jammer genoeg voor hen gaat Elke niet zomaar met de eerste de beste op date. Ze heeft de afgelopen maanden wel enkele dates gehad, maar die draaiden op niets uit. «Na de uitzendingen moest ik enkele weken bekomen. Daarna had ik enkele dates met een interessante kerel, maar ik voelde dat er geen toekomst in zat en heb hem dat eerlijk gezegd. Ik zal nooit iemand aan het lijntje houden. Gewoon voor de fun een relatie starten, daar heb ik geen zin in. Ik wil niet arrogant zijn, maar ik krijg via Instagram dagelijks de vraag om op date te gaan. Of ik iets wil gaan drinken, of ik padel-les wil geven... Maar ik ben daar voorzichtig in, het is al enkele weken geleden dat ik nog op date ben geweest», vertelde ze onlangs in Story.