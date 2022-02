Elizabeth II test positief op het coronavirus

«Buckingham Palace bevestigt dat de koningin vandaag positief heeft getest op COVID», stelde het paleis zondag in een mededeling. De vorstin heeft «symptomen vergelijkbaar met die van een verkoudheid» en neemt zich ondanks de besmetting voor om de komende week «lichte opdrachten» uit te voeren vanop Windsor Castle, haar kasteel net buiten Londen.

Koningin Elizabeth II, die onlangs zeventig jaar op de troon mocht vieren, ontmoette op 8 februari haar zoon Charles. Twee dagen later testte de kroonprins positief op COVID. Volgens de Britse media is de koningin drie keer gevaccineerd, net als Charles en diens echtgenote Camilla, die eveneens positief heeft getest.

Geruststellend signaal

Sinds Elizabeth in oktober een nacht in het ziekenhuis doorbracht, verscheen ze nog maar zelden in het openbaar. Onlangs kondigde het paleis echter een hervatting van haar publieke activiteiten aan. Zo staat op 2 maart een diplomatieke receptie in Windsor gepland, op 14 maart een ceremonie van de Commonwealth en op 29 maart een herdenkingsplechtigheid voor haar overleden echtgenoot Philip.

Ook sinds haar ontmoeting met Charles ontving Elizabeth gasten op Windsor Castle. Vorige woensdag had de vorstin een ontmoeting met majoor-generaal Eldon Millar, die instaat voor de banden tussen het paleis en de strijdkrachten, en diens voorganger James Macleod. De video van de ontmoeting leek tot doel te hebben een geruststellend signaal uit te zenden over de gezondheid van de vorstin.