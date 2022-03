Eline De Munck gaat met de billen bloot voor een goede reden: «Wat een lichaam!» (foto)

Eline De Munck poseert op Instagram in een outfit van een Belgisch merk en durft daarbij een beetje ondeugend uit de hoek te komen. Dat doet ze om de ontwerpster ervan te steunen.

Ondernemen in ons land kan behoorlijk moeilijk zijn, maar toch zijn er genoeg mensen die de stap wagen. Dan is het altijd handig meegenomen als bekende Vlamingen je product in de kijker zetten.

Antwerpse onderneemster

Zo deelde Eline De Munck, oprichtster van het brillenmerk ‘Odette Lunettes’, enkele foto’s waarop ze een outfit draagt van Jill Antwerp, een merk dat zich richt op unieke blazers, handgemaakt in Antwerpen. Op één van de foto’s trekt Eline de outfit omhoog waardoor haar achterwerk te zien is. Dat doet ze niet zomaar. «Belgian Fashion for president. Met de billen bloot voor Belgisch talent. #IkKoopBelgisch #SupportingMyLocalEntrepreneurs», verduidelijkt ze.

Complimenten

Haar volgers reageren stuk voor stuk positief. «Zeer mooi, Eline», «Knappe en sexy vrouw», «Wat een lichaam», en «Mooie billen», is de algemene teneur.

