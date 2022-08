EINDELIJK. VRT gaat opnieuw Eurosong-kandidaat zoeken via preselecties

Volgend jaar mogen we dus opnieuw mee beslissen wie naar het Verenigd Koninkrijk mag vertrekken om België te representeren op de grootste liedjeswedstrijd ter wereld. De laatste keer dat Eén zo’n preselecties organiseerde, dateert van 2016. Toen haalde Laura Tesoro het met ‘What’s The Pressure’. Dat nummer haalde een mooie tiende plaats op het Songfestival in Zweden.

Weinig is nog maar bekend over de wedergeboorte van de preselecties. Wel is duidelijk dat het publiek mag meebeslissen. Daarbovenop zouden artiesten, bekend of onbekend, zich zelf kandidaat mogen stellen.

Niet in Oekraïne

De laatste jaren koos de VRT zelf een artiest en nummer. In 2021 kozen ze nog voor Hooverphonic en het nummer ‘The Wrong Place’. De Waalse openbare omroep RTBF en VRT mogen elk om beurt een kandidaat sturen naar het Songfestival.

Het Songfestival had dit jaar normaal moeten doorgaan in Oekraïne, nadat Kalush Orchestra won met ‘Stefania’. Vanwege de oorlog zal Verenigd Koninkrijk als gastland dienen.