EINDELIJK. Prequelfilm van ‘The Hunger Games’ licht tipje van de sluier op (video)

Waar fans al zeven jaar reikhalzend naar uitkijken, wordt volgend jaar werkelijkheid: de release van de prequelfilm van ‘The Hunger Games’, getiteld ‘The Ballad of Songbirds and Snakes’. Vandaag is alvast een eerste teaser vrijgegeven.

Het vierde en (voorlopig) laatste deel in de immens populaire jeugdfranchise, ‘The Hunger Games: Mockingjay – Part 2’, verscheen in 2015. In augustus 2017 raakte bekend dat filmstudio Lionsgate broedde op een spin-off. De verfilming van ‘The Ballad Of Songbirds And Snakes’, gebaseerd op het gelijknamige prequelboek van ‘The Hunger Games’-auteur Suzanne Collins, werd voor het eerst bevestigd in 2020. Het verhaal focust op de jongere jaren van president Snow (gespeeld door Tom Blyth) als zijn pad kruist met Lucy Gray Baird (Rachel Zegler).

In een eerste teaser zien we een bevroren vogel en slang op een tak, waarna het ijs breekt en gouden wezens tevoorschijn komen. “In 2023 zal de wereld ontdekken wie een zangvogel is en wie een slang”, teasen de woorden in beeld, waarna de slang vervaarlijk naar de vogel hapt.

Scenarist en regisseur zijn oude bekenden

‘The Ballad of Songbirds and Snakes’ speelt zich tientallen jaren voor de avonturen van Katniss Everdeen af. Katniss nam deel aan de 74ste Hunger Games, terwijl de sequel het verhaal van de tiende editie uit de doeken doet. Hoofdrolspeler is de 18-jarige Coriolanus Snow, voordat hij de tirannieke president van Panem werd. Tijdens de Hunger Games wordt hij de mentor van Lucy Gray Baird. Zij is tot zijn ongenoegen afkomstig uit het verarmde District 12. Als Lucy alle aandacht weet op te eisen tijdens de eerste ceremonie, denkt Snow dat de kansen in hun voordeel kunnen worden gekeerd.

Vorige week werd de casting van ‘West Side Story’-ster Zegler bevestigd. Het scenario werd mede op papier gezet door de met een Oscar bekroonde schrijver Michael Arndt (‘Little Miss Sunshine’). Arndt is geen onbekende in de franchise, aangezien hij eerder al meeschreef aan ‘Catching Fire’ uit 2013.

‘The Ballad of Songbirds and Snakes’ verschijnt op 17 november 2023. De regie is in handen van Francis Lawrence, die drie van de vier originele ‘Hunger Games’-films regisseerde.