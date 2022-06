EINDELIJK. Netflix bevestigt tweede seizoen van ‘Squid Game’

Toen ‘Squid Game’ vorig jaar voor het eerst op Netflix verscheen, was de serie onmiddellijk een succes. Waar het precies aan ligt, zouden we niet onmiddellijk kunnen zeggen, maar iéts in de gruwel van het scenario trekt ons duidelijk aan. Door het grote succes rees meteen de vraag of er al dan niet een tweede seizoen zou verschijnen. En hoewel dat impliciet al eerder werd bevestigd, is het nu ook officieel: seizoen twee komt er wel degelijk.

Het hoeft eigenlijk ook niet te verbazen dat de tot nog toe populairste Netflixreeks in de geschiedenis een vervolg krijgt. Toch was het nog even wachten op de officiële aankondiging om zeker te zijn van ons stuk en gelukkig mag dat nu dus.

Weinig geweten

Netflix kondigde deel twee aan met de volgende boodschap: «Gi-hun komt terug. The Front Man komt terug. De man in het kostuum met de ddakji keert misschien wel terug. En je zal ook kennismaken met Young-hee’s vriendje, Cheol-su.» Veel meer komen we met die boodschap niet te weten, maar het is alvast een begin. Wanneer het nieuwe seizoen te zien zal zijn is voorlopig jammer genoeg ook nog niet geweten. Het blijft dus nog even afwachten, maar hoop doet leven!