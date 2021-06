EINDELIJK! Je kan nu je baas of ex blokkeren op Tinder

Vrienden tegenkomen op één van de apps is één ding. Wie weet swipe je elkaar wel voor de grap naar rechts en zijn jullie enkele weken later een stel. Je zou vast niet het eerste koppel zijn dat op die manier ontstaat. Gênanter is echter wanneer je je ex, baas of andere ongewenste Tinderaars tegenkomt. Lange tijd moest je dat er gewoon bijnemen, maar vanaf nu kan je ervoor zorgen dat je hen niet meer tegen het figuurlijke lijf loopt op Tinder.