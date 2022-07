Eerste vulva op de cover van Playboy is Belgisch (foto)

Voor de 50ste verjaardag van Playboy Duitsland bracht het blad maar liefst 50 covers uit. Eentje is van de hand euh vulva van Marisa Papen, en haar echtgenoot en fotograaf Michael Chichi. De twee werkten al langer aan een project waarin de vrouwelijke geslachtsdelen centraal staan. Voor de cover bedekte het Beringse naaktmodel haar vulva digitaal met 30.000 miniscule bloemetjes, om de censuur op naakt aan de kaak te stellen. De originele ‘Flower of Life’-prent, zonder bloemetjes, werd immers afgekeurd door de advocaten van Playboy.

Met de foto hoopt Marisa het taboe op vagina’s in de kunst te doorbreken. «Ik hoop dat we onszelf eindelijk meer kunnen zien als een deel van de natuur. Meestal als we nu vagina’s of vrouwenlichamen zien, dan is het heel dikwijls in de context van pornografie. Ik vind dat gewoon onjuist», aldus Marisa aan HLN. «Ik heb zelf die relatie volledig niet met mijn lichaam. Voor mij is het eerst natuurlijk en dan kan mijn lichaam ook seksueel zijn als ik daar zelf zin in heb, of als ik me zo wil uitdrukken. Dus ik hoop dat wij onszelf als een deel van de natuur kunnen zien met dit werk.»