Dokters Queen Elizabeth II «bezorgd» over haar gezondheid: «Signalen dat er iets serieus aan de hand is»

De dokters van de Britse Queen Elizabeth II zijn «bezorgd» over haar gezondheid. Dat heeft Buckingham Palace donderdag bekendgemaakt. De 96-jarige vorstin zou onder medisch toezicht staan in Balmoral Castle, haar buitenverblijf in Schotland, zo schrijft de BBC.

«Na verdere evaluatie deze ochtend, maken de artsen van de koningin zich zorgen over de gezondheid van Hare Majesteit. Ze hebben aanbevolen dat ze onder medisch toezicht blijft», zo zei het paleis in een korte verklaring. «De koningin is comfortabel op Balmoral», klinkt het.

Woensdag werd al bekend dat Elizabeth rust moest nemen na een «volle» dag op dinsdag. Ze kreeg bezoek van oud-premier Boris Johnson die zijn ontslag kwam indienen. Daarna kwam Liz Truss langs die door Elizabeth werd gevraagd de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk te worden. De koningin doet het de afgelopen maanden vanwege haar broze gezondheid rustiger aan. Meerdere afspraken blies ze op advies van haar dokter af.

Familie op bezoek

Directe familieleden werden intussen ingelicht. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn op dit moment onderweg. Dat heeft een woordvoerder van de hertog en hertogin van Sussex bevestigd.Harry en Meghan, die in de Verenigde Staten wonen, verbleven de afgelopen dagen al in het Verenigd Koninkrijk. Ze zijn momenteel in Duitsland. Het stel zou normaal donderdagavond/deze avond een liefdadigheidsevenement bijwonen in Londen, maar dat hebben ze nu afgezegd om bij de Queen te zijn. Ook Prins William is naar Schotland gereisd. Kate, de hertogin van Cambridge, heeft daarentegen besloten om in Windsor te blijven met haar kinderen George, Charlotte en Louis. Voor hen was het de eerste volledige dag in hun nieuwe school, zo schrijft de Britse openbare omroep BBC.

Alle vier de kinderen van de vorstin zijn ondertussen aangekomen op Balmoral Castle. Het gaat om kroonprins Charles en zijn echtgenote Camilla, prinses Anne, prins Andrew en tenslotte prins Edward en zijn vrouw Sophie.

Ook de kersverse premier Liz Truss is op de hoogte. «Het hele land is momenteel bezorgd vanwege het nieuws van Buckingham Palace», zo schreef Truss op Twitter. «Mijn gedachten - en de gedachten van iedereen in het Verenigd Koninkrijk - zijn op dit moment bij Hare Majesteit de koningin en haar familie.»

«Situatie is ernstig»

Volgens verscheidene Britse media zou de koningin een val hebben gemaakt, maar dat is tot op heden niet bevestigd. Volgens Richard Sumner, voormalig royaltywatcher van de Britse openbare omroep BBC, zijn er signalen dat er mogelijk iets serieus aan de hand is met Queen Elizabeth II. Hij verwijst hiervoor naar de voorzichtige woordkeuze van het paleis.

Volgens Sumner heeft het paleis steeds in zijn boodschappen de toestand van de Queen minder erg voorgesteld. «Ik heb altijd vermoed dat er meer aan de hand was dan mobiliteitsproblemen», klinkt het.

Naast het ouder worden kunnen er andere, meer gecompliceerde medische problemen zijn, zegt hij. «Als je 96 bent, kun je natuurlijk niet verwachten dat je de gezondheid hebt van een 25-jarige», aldus Sumner.

«Hopelijk gaat dit voorbij en kan het worden overwonnen, maar ik denk - te oordelen naar de zorgvuldige bewoording van het paleis - dat hier mogelijk iets ernstigs aan de hand is.»