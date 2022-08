Dochter van Walter De Donder over anorexia: «Ik weeg nu 17 kilo meer dan in mijn slechtste periode»

Julie, de dochter van Walter ‘Kabouter Plop’ De Donder, was twee jaar geleden vel over been. Ze kampte met anorexia, maar intussen gaat het veel beter met haar. «Ze mogen nu zeggen wat ze willen, het raakt mij niet meer», klinkt het strijdvaardig.

Julie De Donder (20) deelde eind juli een TikTok-filmpje waarin ze samen met Kabouter Plop te zien is, de enige echte die gespeeld wordt door haar vader Walter De Donder. Enkele jaren geleden liep ze daar veel minder mee te koop, want ze werd er zelfs mee gepest, in die mate dat ze een eetstoornis ontwikkelde en een tijdje veel te mager was. Dat was ook te zien in enkele filmpjes uit 2020. «Is het wel gezond om zo mager te zijn?», vroegen verschillende volgers zich destijds af.

Nieuwe vrienden

Julie zocht en vond hulp en mede door de steun van haar vader voelt ze zich nu een stuk beter. «Ik weeg nu 17 kilo meer dan in mijn slechtste periode. Mensen zeggen: ‘Amai Julie, gij leeft weer!’, en zo voelt het ook. Vergeleken met vorig jaar ben ik veel sterker. Sinds kort speel ik ook toneel, waardoor ik assertiever ben dan vroeger. En ik heb nieuwe vrienden gemaakt», vertelt ze in Dag Allemaal.

Lotgenoten helpen

Ze deelde een video waarin ze zichzelf vergelijkt met twee jaar geleden en steekt volgers met dezelfde problematiek een hart onder de riem. «Twee jaar geleden. Reminder aan wie dan ook die een struggle heeft met zijn/haar lichaam om door te zetten. U got this!», klinkt het in de video die al 4 miljoen keer bekeken werd.

Statement

Ook het eerder vermelde filmpje met Kabouter Plop is een bewijs dat ze een volledig andere weg is ingeslagen, ook wat betreft naar haar pesters toe. «Door mijn ziekte en de moeilijke jaren heb ik een heel goeie band gekregen met mijn vader, iets wat ik voordien niet had. Papa is mijn beste vriend. Niet dat ik ermee wil uitpakken dat ik de dochter van Plop ben, dat nu ook weer niet, maar ik ben wel fier op hem. Ze mogen nu zeggen wat ze willen, het raakt mij niet meer», besluit ze.