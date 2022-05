Dochter van Marco Borsato openhartig over vreemdgaan: «Ik weet hoeveel het kapot kan maken»

Jada Borsato, de dochter van de Nederlandse zanger Marco Borsato, praat in een interview over overspel en verwijst daarbij ook naar haar ouders. «Ik heb het bij andere mensen om me heen gezien», klinkt het.

De 19-jarige zangeres en actrice is al 7,5 jaar samen met Roeland Beelen (21). In een interview met Teenmag kreeg ze de vraag of ze haar vriend het zou vergeven mocht hij ooit vreemdgaan. «Dat is een hele moeilijke vraag. Als je me dit vijf jaar geleden had gevraagd, dan had ik ‘ja, ja, ja’ gezegd. Ik heb gewoon bij andere mensen om me heen gezien, bijvoorbeeld bij mijn ouders (Marco had jarenlang een affaire met pianiste Iris Hond; red.), wat vreemdgaan kan doen en hoeveel het kapot kan maken. Als je dat accepteert, kan je jezelf daar ook heel hard mee beschadigen», zegt ze.

Tijd nodig

Of ze het eerder wel zou accepteren omdat ze nu al zo lang samen zijn, laat ze in het midden. «Dat is het lastige eraan. Ik weet zeker dat ik sowieso niet zou kunnen zeggen ‘oh, oké’. Ik zou dan wel echt tijd voor mezelf nodig hebben. Maar ik denk dat je pas op dat moment kan weten wat het beste voelt», luidt het.

Eerste kus

Voor haar is Roeland haar droomman. Het was overigens de jongen waarmee ze het eerst kuste. «Voor mij was het mijn eerste kus, voor hem niet. Maar verder was wel alles de eerste keer met elkaar», besluit ze.

Het bewuste fragment kan je hieronder bekijken vanaf 10:40.