Dochter van André Hazes maakt indruk met bikinifoto: «Puur natuur, prachtig!»

Roxeanne Hazes promoot regelmatig body positivity en doet dat nu ook met een bikinifoto op Instagram. «Ik voelde me schattig. Ik ga hem later niet verwijderen», schrijft ze erbij.

Reactie van verloofde

De 28-jarige dochter van de in 2004 overleden charmezanger André Hazes krijgt heel wat positieve reacties op de foto. Ook haar verloofde Erik Zwennes, waarmee ze een 3-jarig zoontje heeft, complimenteert haar. «Al zou je er even over twijfelen, dan stop ik je, heerlijkheid!», klinkt het.

Vrouwelijke vormen

Anderen hebben veel bewondering voor het feit dat ze zo echt is. «Prachtig lichaam met vrouwelijke curves. Je mag erg trots zijn», «Geen neppe shit, maar gewoon zoals je bent», «Ik vind je zó heerlijk écht! En nog knap óók!», en «Een prachtfoto en een mooi lichaam. Wees er trots op want 90% van de Nederlandse dames heeft een wat ‘voller’ lichaam en durft het niet te tonen», klinkt het onder meer in de reacties.