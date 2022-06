Dochter van Alec Baldwin deelt poedelnaakte vakantiefoto: «Wat een prachtig lichaam!»

Ireland Baldwin vertoeft momenteel op het Italiaanse eiland Sardinië met haar vriend Andre Allen Anjos (37), een muzikant met wie ze sinds januari 2021 samen is. De 26-jarige dochter van Kim Basinger en Alec Baldwin, die in oktober per ongeluk cameraregisseuse Halyna Hutchins neerschoot, trakteerde haar volgers op enkele sfeerbeelden. Daaruit blijkt dat ze onder meer is gaan naaktzwemmen. «Ik drop deze foto’s hier gewoon even», knipoogt ze erbij.

Bevrijdend

De foto’s lokten heel wat reacties uit, voornamelijk positieve. «Wat een prachtig lichaam!», «Adembenemend mooi», «Perfectie», «Er is niets meer bevrijdend dan naakt in zee zwemmen», en «Geniet ervan», wordt er onder meer gereageerd.

