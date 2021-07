Dochter Julia Roberts maakt rode loperdebuut en lijkt sprekend op haar moeder (foto)

Hazel Moder, de 16-jarige dochter van actrice Julia Roberts en haar man Danny Moder, heeft afgelopen week in Cannes haar rode loperdebuut gemaakt. Die verschijning is opmerkelijk, want het koppel houdt hun kinderen zoveel mogelijk uit de schijnwerpers.

Hazel verscheen aan de zijde van vader Danny Moder op de première van ‘Flag Day’, waarvoor Moder de cinematografie verzorgde, op het filmfestival in Cannes.Het is zeldzaam om de 16-jarige dochter van Julia Roberts en haar man in het openbaar te zien, maar nu kunnen we eindelijk goed zien waar Hazel haar looks vandaan heeft. De gelijkenis met haar mama is treffend - al zit vader Moder er duidelijk ook voor iets tussen.

Tweeling

Julia Roberts en Danny Moder hebben drie kinderen samen: tweeling Hazel en Phinnaeus en hun 14-jarig broertje Henry. Het koppel is dit jaar 20 jaar samen. Ze ontmoetten elkaar op de filmset van ‘The Mexican’ in 2001, waarin Roberts de hoofdrol vertolkte en waarbij Moder assistent-cameraman was.