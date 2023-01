DJ MAG kroont Tomorrowland opnieuw tot beste festival ter wereld

Het populaire magazine over elektronische muziek DJ MAG heeft Tomorrowland uitgeroepen tot beste festival ter wereld in 2022. Meer dan 100.000 lezers brachten hun stem uit. Tomorrowland pikt zo de draad weer op na twee coronajaren, want ook in 2019 ontving het al die titel.

DJ MAG publiceerde vrijdag een top 100 van beste festivals, met na Tomorrowland ook nog de Amerikaanse evenementen Ultra Music Festival en EDC Las Vegas op het podium. «Sinds de start in 2005 heeft het Belgische Tomorrowland de grenzen van productie, verbeelding en programmatie verlegd», klinkt het onder meer.

«Geen ruimte voor falen»

Tomorrowland kon vorig jaar opnieuw een fysieke editie organiseren, na twee jaar van annulaties (maar in de plaats wel digitale edities) door de coronacrisis. Het festival breidde uitzonderlijk uit naar drie volledig uitverkochte weekends en ontving zowat 600.000 bezoekers uit 200 landen.

«Na de enorme verliezen was er absoluut geen ruimte voor falen in 2022», reageert Tomorrowland-organisator Michiel Beers. «Maar we zijn altijd blijven geloven in ons gepassioneerde team, in ‘the people of Tomorrow’, de artiesten, partners en leveranciers. Uiteindelijk is 2022 een prachtig jaar geworden, met zoveel onvergetelijke momenten. We zijn erg dankbaar voor alle liefde en steun die we hebben gekregen.»

Dit jaar organiseert Tomorrowland gewoon weer twee festivalweekends, op 21-23 en 28-30 juli in De Schorre in Boom. De affiche wordt komend weekend bekendgemaakt.