Dit zijn de winnaars van MIA’s

Angèle won in de categorieën ’Pop’ en ’Solo vrouw’, en sleepte met «Fever», haar duet met Dua Lipa, ook de ’Hit van het jaar 2021’ in de wacht. Metejoor trok aan het langste eind in de categorieën ’Doorbraak’, ’Nederlandstalig’ en ’Solo man’.

Vanwege de coronacrisis kon de Vlaamse muzieksector vorig jaar haar awards niet uitreiken. Daarom was er zaterdagavond een dubbeleditie van de MIA’s in het Brusselse Paleis 12. Er was daardoor ook een ’Hit van het jaar 2020’. Die ging naar Regi feat. Jake Reese & OT met «Kom wat dichterbij».

MIA-verzameling

Regi was vroeger al drie keer aan het feest bij de MIA’s in de categorie ’Dance’, maar mocht in die categorie nu voor het eerst ook solo een beeldje mee naar huis nemen. Angèle verzilverde de helft van haar nominaties en heeft door de jaren heen intussen elf MIA’s op haar schouw verzameld. Metejoor won de MIA in drie van de vier categorieën waarvoor hij genomineerd was.

Bazart won voor de vierde keer de MIA voor ’Groep’, Balthazar kaapte dan weer de MIA voor ’Alternative’ weg. Bart Peeters ging eerder al aan de haal met zes MIA’s, maar ‘De kat zat op de krant’ leverde hem voor het eerst de bekroning op voor ’Album’. Tourist LeMC won de MIA voor ’Hiphop/R&B’, en Willy Sommers mocht op de bovenste trede voor ’Vlaams populair’.

Lifetime Achievement

Soulsister, de band van Paul Michiels en Jan Leyers, werd geëerd met een Lifetime Achievement Award voor hun muzikale carrière. Ze kregen de onderscheiding uit handen van premier Alexander De Croo.

Tijdens de show werd ook nog hulde gebracht aan de vorige week overleden Arno. De kijkers zagen de Oostendenaar wandelen op het strand aan zee en hoorden hem vertellen over hoe hij kracht putte uit muziek. Wat volgde, was een spontane staande ovatie van het publiek en de genodigden in Paleis 12.