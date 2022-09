Dit zijn de slechtste films van 2022 (tot nu toe)

We zijn al eventjes over de helft van dit jaar. Vorige week maakten we een oplijsting van de allerbeste films van 2022 tot nu toe. En bijgevolg zijn nu natuurlijk ook de allerslechtste films aan de beurt. Want hoewel de eerste helft van dit jaar een vloedgolf aan uitstekende filmreleases heeft opgeleverd zoals ‘Top Gun: Maverick’ en ‘The Batman’, zijn er natuurlijk ook enkele minder fantastische releases verschenen... Kortom, ook aan deze kant van het spectrum is het hoog tijd om een tussentijdse balans op te maken. Lees hier verder.