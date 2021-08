Dit wordt de nieuwe Mega Mindy

Lotte Stevens zal voor het eerst als Mega Mindy te zien zijn op het festival 25 jaar Studio 100, dat op 11 september plaatsvindt in Plopsaland De Panne. Daarnaast zal ze vanaf maart 2022 ook in Nederland te zien zijn in de Mega Mindy Theatershow.

Stevens is onder meer bekend van de Ketnet-serie Hoodie, waarin ze de rol van Flo neerzet. Ze speelde ook al in verschillende musicals. «Ik vind het geweldig dat ik Mega Mindy in de theatershow mag gaan spelen», zegt ze. «Zij is voor zoveel kinderen een superheldin. Het wordt ongetwijfeld in alle opzichten een groot avontuur.»

Audities voor Mega Toby

Het is overigens niet de eerste keer dat Lotte Stevens het pakje van Mega Mindy mag aantrekken. Ze viel af en toe al eens in voor Free Souffriau.

Wie de rol van haar tegenspeler Mega Toby gaat spelen, is nog niet bekend. Er worden audities georganiseerd, waarvoor geïnteresseerden zich kunnen aanmelden via studio100.com.