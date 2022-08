Dit is waarom Warner ‘Batgirl’, de superheldenfilm van El Arbi en Fallah, zo last minute afvoert

‘Batgirl’, de langverwachte DC-film van Belgisch regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah, valt vlak voor de release in het water. Dat melden Amerikaanse media. Ondanks dat de film al volledig ingeblikt is, heeft Warner Bros beslist om de film niet uit te brengen, noch in de cinema, noch op HBO Max. Slechte testscreenings, een strategiewijziging bij Warner en een buitensporig budget: dit is wat er misgelopen zou zijn.

Het is een koude douche voor regisseursduo El Arbi en Fallah: Batgirl wordt afgevoerd. Volgens Deadline kreeg El Arbi als kers op de taart het nieuws vlak na zijn huwelijksfeest vorig weekend te horen. Het nieuws gaat als een schokgolf door Hollywood. Niemand had dit zien aankomen. Batgirl had met hoofdrolspeelster Leslie Grace, en nevenrollen voor JK Simmons, Michael Keaton and Brendan Fraser, een topcast beet. En fans van superheldenfilms keken al maanden reikhalzend uit naar de superheldenfilm waarin niet Batman, maar Batgirl in de schijnwerpers stond.

Warner heeft nog niet gereageerd op het nieuws, maar Amerikaanse filmbladen proberen de drijfveren achter de keuze te achterhalen. Batgirl zat al in postproductie en wordt zo een van de duurste gecancelde cinemafilms ooit. Er zouden drie factoren zijn die meespelen: een slechte testscreening, een gewijzigde strategie bij Warner en een budget dat te zwaar opliep.

Budget

Volgens The Hollywood reporter was het budget van El Arbi’s en Fallahs droomproject fel opgelopen tot 90 miljoen dollar, mede door covidmaatregelen die genomen moesten worden op set. Al is dat in Amerikaanse superheldenfilmtermen nog altijd vrij «goedkoop». The New York Post meldt echter dat het budget over de 100 miljoen dollar geraakt was.

Daar kwam dan nog eens bij dat de film niet aan de verwachtingen voldaan zou hebben. De film had te weinig spektakel en was niet rendabel, klinkt het bij The Hollywood Reporter. Een anonieme bron bij The New York Post gaat evenwel nog verder: de testscreening zouden erg slecht ontvangen zijn, waardoor Warner zich genoodzaakt voelde om de film te schrappen. «Een slechte Batgirl uitbrengen is onherstelbaar.»

Interne wissel bij Warner

Tot slot rammelt het al enige tijd bij Warner Bros. Daar heeft topman Jason Kilar plaats moeten maken voor David Zaslav, die er een andere aanpak op nahoudt. Kilar geloofde fel in de strategie waarin films gelijktijdig op streamingplatformen verschijnen en in de bioscoop. Zo verscheen ‘The Matrix Ressurections’ op hetzelfde moment in cinema’s als op streaming.

De nieuwe Discovery CEO Zaslav gelooft niet in die aanpak en wil op dit moment vooral kosten besparen en de focus opnieuw op unieke cinemareleaes leggen. Zo werden al verschillende projecten geschrapt zoals ‘Full Frontal With Samantha Bee’ en een film over ‘The Wonder Twins’. Volgens filmkenners in Variety zou Batgirl afvoeren financieel beter uitkomen: de film uitbrengen zou nog eens miljoenen dollars extra aan de rekening toevoegen.