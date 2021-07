Dit kochten de Britten meer tijdens het EK voetbal

De Britse winkelverkopen zijn in juni onverwacht gestegen omdat Britten meer geld uitgaven aan bijvoorbeeld eten en drinken vanwege het EK voetbal. Volgens het Britse nationale statistiekbureau stegen de detailhandelsverkopen met 0,5 procent vergeleken met mei, terwijl door economen juist op een daling met 0,1 procent was gerekend.

Daarbij nam dus met name de verkoop van levensmiddelen toe, zoals snacks en bier. In mei werd juist nog minder uitgegeven in supermarkten omdat die maand de Britse horeca werd heropend en mensen vaker naar restaurants of pubs gingen om te eten en drinken. Daarnaast steeg ook de verkoop van brandstof omdat mensen weer meer op pad gingen voor uitstapjes. Bij winkels voor kleding en meubilair daalde de verkoop.

Geld mag weer rollen

Winkelbranchevereniging British Retail Consortium (BRC) zei onlangs dat Britse winkeliers een recordkwartaal achter de rug hebben. Door de versoepelde coronamaatregelen geven consumenten in het Verenigd Koninkrijk weer meer geld uit. Zij hielden eerder vanwege de lockdowns nog de hand op de knip, maar nu de economie sterk herstelt van de crisis en het vertrouwen toeneemt, wordt er weer flink gekocht in de detailhandel.