Dit is het thema van De Warmste Week

Het centrale thema van De Warmste Week, de jaarlijkse solidariteitsactie van de VRT, is dit jaar kansarmoede. De Warmste Week wil het thema zichtbaar en bespreekbaar maken en opnieuw geld inzamelen voor het DWW Fonds. Vanaf vandaag kunnen non-profitorganisaties projecten rond kansarmoede indienen, meldt de openbare omroep.

Eén op de acht Vlamingen wordt geboren in kansarmoede, wat hen beperkt in kansen om op een volwaardige manier deel te nemen aan de samenleving. Daarom gaat De Warmste Week samen met de Koning Boudewijnstichting op zoek naar projecten die de kansen doen keren. Non-profitorganisaties kunnen vanaf vandaag tot 1 september projecten indienen bij het DWW Fonds van de Koning Boudewijnstichting. Via dit fonds zal De Warmste Week concrete projecten selecteren en ondersteunen.

Hasselt

«VRT is er voor alle Vlamingen, dus ook voor wie minder kansen krijgt. Daarom haalt de publieke omroep dit najaar alles uit de kast om met De Warmste Week te vlammen tegen kansarmoede. Eén, MNM, Studio Brussel, Ketnet en VRT NU bundelen dan de krachten om heel Vlaanderen rond het thema te verbinden», aldus CEO Frederik Delaplace.

Eind september worden de geselecteerde projecten bekendgemaakt en dan kunnen Vlamingen «beginnen vlammen» tegen kansarmoede. Wie zelf een grote of kleine actie wil organiseren, registreert zich best voor 27 september op www.dewarmsteweek.be.

De Warmste Week vindt dit jaar plaats in de week voor kerst, met Hasselt als gaststad. Meer informatie daarover volgt later nog, aldus de VRT. Meer info via www.dewarmsteweek.be.