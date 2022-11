DIT is de meest sexy man van 2022

Liefhebbers van een stukje mannelijk schoon, opgelet: magazine People heeft bekendgemaakt wie volgens hen ‘de meest sexy man van 2022’ is. De Amerikaanse acteur Chris Evans (41) is de gelukkige.

‘Het zit vanbinnen’, zo luiden de gevleugelde woorden die Clouseau extra kracht bijzette, maar tegelijk wil het oog ook wat. De redactie van het Amerikaanse magazine People heeft geoordeeld dat ‘Captain America’-acteur Chris Evans in 2022 het meest onze ogen streelde. Evans neemt de fakkel daarmee over van collega Paul Rudd, met ‘Ant-Man’ ook een protagonist in het ‘Marvel’-universum.

«Ik ga hier zeker mee gepest worden», vertelt Evans aan People over de titel. «Maar mijn moeder zal zo blij zijn. Ze is trots op alles wat ik doe, maar dit is iets waar ze écht over kan opscheppen.»

Knap gezelschap

People kiest al sinds 1985 jaarlijks een ‘sexiest man alive’. Op de erelijst prijken onder andere George Clooney, Brad Pitt, Dwayne Johnson, Chris Hemsworth, David Beckham, Channing Tatum, Bradley Cooper, Johnny Depp en Idris Elba. Acteur Mel Gibson was de eerste laureaat.