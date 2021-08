In de Verenigde Staten is er al even een discussie gaande over hoe vaak je jezelf en je kinderen zou ‘moeten’ wassen. Die ontstond nadat Ashton Kutcher en Mila Kunis in een interview zeiden dat zij hun kinderen pas in bad doen als ze er ‘echt vies uitzien’.

Kutcher verklaarde eveneens dat hij weliswaar zijn oksels en intieme delen dagelijks wast, maar niet per se onder de douche gaat. Niet lang daarna lieten ook acteurs Jake Gyllenhaal en Kristen Bell weten prima een paar dagen zonder douchen te kunnen.

Discussie tussen celebs over ‘wel of niet wassen’

Acteur Dwayne ‘The Rock’ Johnson is het totaal niet eens met zo’n minder wassen-beleid. «Nee hoor, ik zit in het tegenovergestelde kamp. Ik kan niet vaak genoeg onder de douche springen, omdat ik me veel fijner voel als ik schoon ben. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn omgeving.»

Nu mengt ook rapper Cardi B zich in de discussie. Zij heeft weinig gemeen met de celebs die lieten weten zichzelf of hun kinderen niet dagelijks te wassen. Via sociale media gaf ze haar ongezouten mening. «Wat is dat toch met die mensen die zich niet wassen? Dat gaat jeuken», denkt Cardi, die veel bijval kreeg van haar fans, maar ook tegenargumenten te horen kreeg.

«Niet goed voor je huid»

«Elke dermatoloog zal je vertellen dat het niet goed voor je huid is om dagelijks te douchen, daar droogt je huid van uit. Tenzij je je elke dag in het zweet werkt door te sporten hoef je je echt niet continu te wassen», schrijft een fan. Een ander zegt: «Oh mijn god, het idee alleen al dat je je niet dagelijks wast. Hoe smerig is dat?! Dat je gewoon uit bed kunt stappen en naar je werk gaat zonder je op te frissen…bah! Ik heb intens medelijden met de collega’s van zo’n type.»

Dat het niet goed voor je huid zou zijn om elke dag te douchen of in bad te gaan, is niet de voornaamste reden dat actrice Kristen Bell haar kinderen slechts zo nu en dan onder de douche zet. Zij en haar man Dax Shepard doen dat namelijk omwille van het milieu. «In Californië is het al eeuwenlang droog. Het is onze verantwoordelijkheid voor het milieu. We hebben niet zoveel water, dus als ik douche gaan die meiden mee en verbruiken we allemaal hetzelfde water», zei Kristen in een interview met Daily Blast Live.

Volgens Dax hoeven de meisjes bovendien niet meer zo vaak gewassen te worden als vroeger. «De eerste paar jaar gingen ze geregeld in bad omdat die routine voor bedtijd zo belangrijk was», zegt hij. «Toen dat niet meer nodig was om hen naar bed te laten gaan, namen we wat gas terug.»